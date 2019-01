NBA》哭！歐拉迪波右膝四頭肌腱斷裂 本季報銷

溜馬明星後衛歐拉迪波右膝四頭肌腱斷裂,本季確定提前報銷。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕溜馬昨在主場擊敗強敵暴龍,不過陣中一哥歐拉迪波(Victor Oladipo)僅上場10分鐘,就在一次回防時右膝嚴重受傷,隨後遭擔架抬出場,檢查後證實為右膝四頭肌腱斷裂,本季確定提前報銷。

此戰第二節剩下4分多鐘,歐拉迪波要回防暴龍前鋒西亞卡姆(Pascal Siakam)快攻時,卻不慎摔倒造成右膝受傷倒地,隊友原本上前要扶他起身時,歐拉迪波卻無法站立,只能坐在地板上,最後就被擔架抬出場,沒有再回歸。

請繼續往下閱讀...

相關影片請點此

溜馬稍早今也在官方推特上,證實歐拉迪波因右膝四頭肌腱斷裂,接下來將接受手術,本季剩餘的比賽也確定將全部缺席。

OFFICIAL: Victor Oladipo has a ruptured quad tendon in his right knee. He will undergo surgery at a date to be determined and will be out for the season. https://t.co/bAZIgJfhVn pic.twitter.com/GbbSi6wzl3