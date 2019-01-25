NBA》哭！歐拉迪波右膝四頭肌腱斷裂 本季報銷

溜馬明星後衛歐拉迪波右膝四頭肌腱斷裂，本季確定提前報銷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬昨在主場擊敗強敵暴龍，不過陣中一哥歐拉迪波（Victor Oladipo）僅上場10分鐘，就在一次回防時右膝嚴重受傷，隨後遭擔架抬出場，檢查後證實為右膝四頭肌腱斷裂，本季確定提前報銷。

此戰第二節剩下4分多鐘，歐拉迪波要回防暴龍前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）快攻時，卻不慎摔倒造成右膝受傷倒地，隊友原本上前要扶他起身時，歐拉迪波卻無法站立，只能坐在地板上，最後就被擔架抬出場，沒有再回歸。

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溜馬稍早今也在官方推特上，證實歐拉迪波因右膝四頭肌腱斷裂，接下來將接受手術，本季剩餘的比賽也確定將全部缺席。

OFFICIAL: Victor Oladipo has a ruptured quad tendon in his right knee. He will undergo surgery at a date to be determined and will be out for the season. https://t.co/bAZIgJfhVn pic.twitter.com/GbbSi6wzl3 — Indiana Pacers （@Pacers） January 24, 2019

四頭肌腱為依附在膝蓋骨上的幾塊組織，運動時腿部的力量都依靠膝蓋骨來傳導，當肌腱撕裂或斷裂時，等於腿部力量傳導就遭到中斷，對球員未來的運動能力與爆發力都會有所影響，而過去黃蜂球星T.帕克（Tony Parker）、暴龍新一哥雷納德（Kawhi Leonard）、名將巴克利都曾受過類似的傷，巴克利最後也因此退役，歐拉迪波的恢復之路恐怕將相當漫長。

歐拉迪波昨右膝嚴重受傷，只能坐著擔架離開球場。（法新社）

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