MLB》洋基隊史第一人！ 滑球怪物一球未投就寫紀錄

奧塔維諾成為洋基史上第一位0號球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前以3年2700萬美元（約新台幣8.33億元）簽下33歲右投奧塔維諾（Adam Ottavino），將與畢坦西斯（Dellin Betances）、布里頓（Zach Britton）和終結者查普曼（Aroldis Chapman）組成恐怖的鐵牛棚，而他將披上「0」號球衣，成為洋基史上第一人。

歷史悠久的洋基，2017年為基特（Derek Jeter）舉辦球衣儀式，2號背號成為隊史第21個退休球衣，個位數背號從1號到9號已經全數退休，只剩下0號球衣可以挑選，奧塔維諾自2013年效力洛磯時期就身穿0號球衣，他加盟洋基後仍選擇同樣的背號，老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）答應他的要求，奧塔維一球未投就寫下紀錄，成為洋基隊史第一位穿上0號球衣的球員。

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奧塔維諾上季在洛磯投出生涯年，出賽75場，後援77.2局，繳出34個中繼點、6次救援成功、112次三振、被打擊率1成58、每局被上壘率僅0.99，和防禦率2.43的亮眼成績，犀利滑球也讓大聯盟打者一籌莫展。

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