MLB》小熊1.3億簽布拉契 擔任代理終結者

布拉契。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士後援右投布拉契（Brad Brach）季後投入自由市場，今與小熊簽下一年435萬美元（約新台幣1.3億）合約，除了300萬美元薪水，另135萬美元的球隊買斷金；如果小熊選擇在2020年球季續約，布拉契2年最多可拿到950萬美元（約新台幣2.9億）。

小熊今年季後動作不多，選擇簽下布拉契來填補後援戰力，他們去年團隊牛棚投手防禦率3.35領先全國聯。33歲的布拉契2011年在教士隊上到大聯盟，2013年轉戰金鶯並曾在2016年入選明星賽。生涯防禦率3.08，並有424場後援出賽，對右打被打擊率僅.209。

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布拉契去年在金鶯季初投得掙扎，但下半季被交易到勇士擔任布局投手表現勇猛，出賽27場只失掉6分，防禦率1.52，由於過去兩年他在金鶯隊有關門經驗，共有30場救援成功，來到小熊他預計暫代原本終結者摩洛（Brandon Morrow）的職缺。摩洛在11月份手肘動刀，可能趕不上開季。

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