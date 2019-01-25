NBA》籃網後場少大將 「丁丁」拇指受傷進傷兵

汀維迪（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據ESPN的沃神（Adrian Wojnarowski）指出，汀維迪（Spencer Dinwiddie）於美國時間星期四拜訪了一位手部手術的專家，同時將在下周五再進行一次面會，以確認自己的拇指傷勢是否需要進行手術。

根據籃網隊的官方表示，汀維迪傷勢仍在評估階段，所以無法透露更多細節，球團表示一但有了最新診斷報告就會公佈最新訊息。

請繼續往下閱讀...

汀維迪在前一場比賽攻下29分幫助球隊擊敗魔術拿下五連勝，這同時也是本季他從板凳出發的第10次攻下25分以上。他為本季找回狀態的籃網提供充足的火力支援，本季他是籃網板凳的要角，平均每場比賽能攻下17.2分和5次助攻。這樣優異的表現也讓汀維迪在上個月獲得球團三年3400萬美元的合約。

汀維迪先前在2014年選秀中被活塞選中，但卻始終沒有獲得重用，過去曾多次往返發展聯盟，上一季籃網在傷了林書豪和D.羅素（D'Angelo Russell）後急需控衛，他把握住這次機會，在剩下的比賽中每場比賽攻下12.6分，同時在最佳進步球員的票選中獲得第三名。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/