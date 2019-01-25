NBA》灰熊與爵士談判 康利可能在近期離隊

康利。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊先前傳出將康利（Mike Conley）和M.蓋索（Marc Gasol）兩位核心交易到其他球隊，進入重建階段，這消息一出就引起了眾多球隊的關注。根據最新報導指出，爵士對灰熊隊的主力控球康利（Mike Conley）有濃厚的興趣，極有可能在本季交易大限前出手進行交易。

《The Athletic》的記者Tony Jones指出，爵士已經與灰熊隊進行初步的討論，但爵士尚未給出明確的交易包裹。

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康利本季每場比賽能攻下20分，6次助攻和3.2籃板，他在去年受到嚴重的阿基里斯腱傷勢後強勢回歸。

爵士目前的主控是盧比歐（Ricky Rubio），他是個優秀的擋拆型後衛，同時也能藉由出色的傳球能力找到適合的隊友進攻。對於爵士隊總教練史尼德（Quin Snyder）的核心戰術他也非常的熟悉。

而康利是個更優秀的一名控衛，不只在打無球戰術時的表現更好，同時也是個更好的防守者和定點射手，又擁有關鍵時間的得分能力。值得一提的是，康利本季的投籃命中率並不理想，但他表現不理想的命中率卻和盧比歐生涯的最佳命中率差不多。

但在這筆交易中最困難的是如何匹配康利的高額薪資，盧比歐本季的薪水僅1480萬美元，是康利3050萬美元的一半而已。

若爵士要進行交易除了盧比歐外至少還要加入菲佛斯（Derrick Favors）成為包裹之一，但這兩位球員對於灰熊隊來說不足以交易康利，爵士可能還需加上未來的首輪權和新秀G.艾倫（Grayson Allen）才有可能讓灰熊動心。但菲佛斯本季是爵士隊非常重要的輪值球員，同時G.艾倫的潛力仍還有許多開發空間，這些都是爵士必須評估的重點。

若爵士認為康利是他們稱霸西區的最後一塊拼圖，那上述的一切都有可能發生。

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