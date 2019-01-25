NBA》明星賽先發名單出爐 詹皇、字母哥領軍

詹皇、字母哥擔任隊長。（取自NBA官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今天公布2019年明星賽先發名單。西部由湖人一哥詹姆斯（LeBron James）拿下最高票擔任隊長、領軍杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）以及P.喬治（Paul George）。

西部先發名單。（取自NBA官方推特）

值得注意的是，加上球員以及媒體投票後，先前球迷投票獲得西部前場第二的獨行俠超級新秀東契奇（Luka Doncic），以及西部後場球迷投票第二的「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）反而落選。東契奇的球員投票只有第8名、媒體票第6名。羅斯則是球員票第4名、媒體票第6名。

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東部則是由公鹿字母哥G.亞德托昆波（Giannis Antetokounmp）拿下最高票擔任隊長，領軍厄文（Kyrie Irving）、沃克（Kemba Walker）、雷納德（Kawhi Leonard） 、恩比德（Joel Embiid）。

至於在球迷票選名列東部後場第2的「閃電俠」韋德（Dwayne Wade），則因在球員和媒體票都只拿下第6名，無緣入選先發名單。

東部先發名單。（取自NBA官方推特）

西部球迷、球員、媒體投票加總排序。（取自推特）

東部球迷、球員、媒體投票加總排序。（取自推特）

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