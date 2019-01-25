桌球》亞洲盃桌球賽 17歲林昀儒首度收到英雄帖

林昀儒首度首度獲邀參加亞洲盃。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕2019年第32屆亞洲盃桌球賽邀請名單出爐，17歲合庫小將林昀儒首度獲邀參賽，將和37歲老將莊智淵聯袂出征，女子組則連續3年由鄭怡靜和陳思羽代表台灣出征。

今年亞洲盃將於4月5日至7日在日本橫濱舉行，這也是年底世界盃桌球賽的資格賽，成為亞洲球員兵家必爭之地。

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這項總獎金10萬美元的亞洲頂級賽事，參賽資格包括2018年亞洲盃冠軍、2017年亞洲錦標賽冠軍、今年世界排名亞洲前十，加上南亞、東南亞、中亞及西亞4個區域代表，每個國家最多兩人參賽。

莊智淵（世界排名19）、林昀儒（世界排名28）及鄭怡靜（世界排名第8）、陳思羽（世界排名25）都是依世界排名取得參賽資格。

莊智淵。（取自國際桌總官網）

鄭怡靜。（取自國際桌總官網）

男子組方面，中國隊派出尋求衛冕的世界球王樊振東及四度在亞洲盃封王的許昕﹔日本則由世界排名第3的「怪物少年」張本智和和丹羽孝希與會﹔南韓則是連續兩屆亞洲盃奪銅的李尚洙及張禹珍代表。

女子組方面，中國推出尋求3連霸的朱雨玲及世界球后丁年﹔日本隊由亞錦賽冠軍平野美宇及四度獲得季軍的石川佳純上陣﹔南韓代表則是削球美女徐孝元和台北世大運女單金牌田志希。

此外，香港的杜凱琹、李皓晴及新加坡馮天薇、北韓第一削球手金頌伊也都來勢洶洶。

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