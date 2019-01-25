NBA》保羅滿血回歸 火箭將不再是「一人球隊」

保羅。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕哈登（James Harden）的得分壓力有望在本周結束前卸下，因為他的好夥伴保羅（Chris Paul）將在近期重返球場。

根據《The Athletic》的記者Kelly Iko指出，所有的徵兆都表示保羅的傷勢已經接近復原，而他有機會在週一對上魔術或是週三對上鵜鶘的比賽中上場打球。

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保羅自從上個月21號對上熱火的比賽後就因傷缺席了一個月，火箭在少了保羅的情況下連續贏了六場比賽，但近期的狀況卻不盡理想，在哈登已經開啟超人模式的情況下，近十場的成績僅五勝五敗。

哈登已經連續21場比賽攻下超過30分，創下了自1976年來ABA-NBA合併後的最新記錄，他在前一場對上尼克隊的比賽中攻下61分，這已經是他一月第7場得40分以上的比賽。

但火箭仍需要保羅（Chris Paul）和卡培拉（Clint Capela）（被報導要缺陣4-6周）盡快回歸，畢竟今年他們的目標是稱霸西部。

目前他們的戰績是27勝20敗，佔居西部第五，距離第9的湖人僅2.5場勝差，他們需要保羅來擁有更好的戰績，同時分擔一些哈登的進攻壓力。

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