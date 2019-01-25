澳網》嘗試費爸打法 納達爾32歲身手大進化的秘密

納達爾強勢晉級決賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕納達爾自去年美網高掛免戰牌，4個月來幾乎沒有出賽，澳網開打前大家都質疑他的狀況，然而開賽以來，蠻牛不僅滿血回歸、打法還更加進化，一盤未失晉級決賽，昨天更是海虐對手、希臘新星齊齊帕斯，賽後他折服地說：「與納達爾對戰的感覺和其他人都不一樣，我完全找不到節奏，他就是能讓你無所適從。」

納達爾進化的關鍵之一在於改變發球動作，訓練員羅吉（Francisco Roig）指出，現在納達爾拋球時讓手更早離開球，軀幹更加挺直，左腳變得比較彎，右腳則是在發完球後才踏進球場。

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動作改變讓威力提升，在對戰齊齊帕斯前，納達爾今年澳網的一發進球率70%、一發贏球率80%，遠超出二發贏球率55%，還發出了34記Ace球。

除了調整發球機制，讓身體減少負擔外，納達爾在教練莫亞（Carlos Moya）的計畫之下，也逐漸從底線的防守型球員，轉變成底線進攻型球員。這次澳網他經常提早擊球，只要有機會就以反拍主動攻擊、正拍也比以往更加犀利。

莫亞表示，納達爾在2019賽季的目標，就是「每一分都在4拍內解決，其中有70%是發球的那拍」。他說：「這並不是納達爾原本喜歡的比賽風格。雖然我們永遠無法讓他像費德爾一樣，有能力在2拍內就拿下一分，但我們必須在不會失去納達爾本質的前提下，努力讓他的打法更接近費德爾。」

果然，ATP官網專欄作家Craig O'Shannessy今天提出一個數據，與2017年澳網相比，納達爾今年澳網在0到4拍來回之間就拿下分數的比率，從62%上升到了71%。至於在9拍以上才拿下分數的比率，則從14%降到了8%。

納達爾在2017年與2019年澳網的表現，0-4拍拿下分數的比率提升許多。

進化後的蠻牛在比賽中節省更多體力，他將在決賽對戰喬科維奇與法國新星普耶的勝方，有望拿下暌違10年的澳網金盃。

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