棒球》台灣隊小心！ 南韓拚東奧算盤打超精

10月台中舉辦的亞錦賽，攸關東京奧運棒球最終資格賽的參賽權。（資料照，記者廖耀東攝）



〔體育中心／綜合報導〕台灣棒球代表隊要拿下2020年東京奧運門票，必須在世界12強棒球賽取得前兩名，或是在6搶1奧運最終資格賽拿下第一，而10月台中亞錦賽攸關奧運最終資格賽的參賽權，南韓對此不敢大意，將派出職棒一軍選手為主的國家隊出征。

東京奧運棒球賽共有6個參賽名額，主辦國日本自動獲得資格，今年11月世界12強棒球賽的亞大區和美洲區排名第1球隊取得第2、3席參賽權，台灣將與南韓、澳洲競爭，南韓預賽將跟古巴一組，而其餘兩隊有可能會是委內瑞拉和多明尼加，分組各隊實力相當接近，晉級機會難度提高，南韓為了以防萬一，提早備戰10月的亞錦賽，將派出職棒一軍選手參賽，人選從沒有晉級季後賽的球隊中挑選。

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今年亞錦賽前2名將獲得東奧最終資格賽的門票，南韓希望能先保住明年最後晉級機會，然後再力拚12強賽，如果12強賽未能順利取得奧運資格的話，還有最終資格賽可以打。

台灣將舉辦世界12強預賽和明年6搶1的奧運最終資格賽，爭奪2020東奧門票享有主場優勢。棒協秘書長林宗成表示，不論台灣隊是否在今年的世界12強棒球賽取得2020年東京奧運參賽權，或未能拿到最終資格賽參賽權，都將如期舉辦這項比賽。

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