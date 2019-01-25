MLB》快賣我！強打外野手不想再待老虎

卡斯泰拉諾斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎強打外野手卡斯泰拉諾斯（Nicholas Castellanos）透過經紀人表示，他希望自己能夠在春訓開始前就被交易到其他球隊。

根據《Detroit Free Press》的記者Anthony Fenech指出，卡斯泰拉諾斯的經紀人解釋了他為何選在此時公開消息：「我的客戶（卡斯泰拉諾斯）希望能夠到一支贏球的球隊打球，也尊重球隊要進行重建的態度，所以希望能幫球隊換到幾位年輕新秀，同時自己也能早點到新的球隊適應環境。」

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關於卡斯泰拉諾斯的交易傳聞已經持續了快要一年，去年一月時就有報導指出，球隊因為無法與他取得續約共識，所以希望能把他交易出去。

如果老虎隊希望能從交易中得到不錯回報的話，那就需要盡快把他交易出去，以他2019賽季995萬美元的薪水，加上不錯的打擊表現，會是所有需要右外野手球隊的最佳選擇。卡斯泰拉諾斯上一季繳出2成98打擊率和3成54的上壘率，同時過去兩個球季都有至少20發全壘打。

老虎隊正在進行重建，在去年輸了98場比賽之後，他們希望在2019年能夠多多補充自己的農場深度，展望未來。

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