NBA》魔術想敲季後賽大門 美記稱林書豪是唯一解

NBA專欄作家Howard Megdal認為，林書豪加入魔術將能發揮自身最大功效。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹台裔後衛林書豪延續好手感，昨替補上陣22分鐘，10投6中攻下板凳最高15分，而他本季回春吸引多支球隊關注，6年沒進季後賽的魔術隊也是其中之一，而《富比世》今撰文指出，如果魔術今年想拚進季後賽，林書豪絕對是最好的選擇。

魔術經過多年重建，本季總算看到一線曙光，目前他們雖以20勝28敗暫居東部第11，不過他們與第8名的熱火隊只有3場勝差，和第7名的黃蜂隊也只有3.5場勝差，可望在睽違6季後再次敲開季後賽大門，陣容補強可說是勢在必行。

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而NBA專欄作家Howard Megdal今在《富比世》撰文，指出，魔術近年囤積不少年輕優秀戰力，禁區就有A.高登（Aaron Gordon）、艾塞克（Jonathan Isaac）和班霸（ Mohamed Bamba）等好幾位聯盟頂尖長人，不過相對的內線頻頻犯規送給對手罰球機會掉分，卻是魔術最大的致命傷。

Megdal認為，控衛是魔術最薄弱的一環，目前主控奧格斯丁（D.J. Augustin）最大優勢只有三分投射，切入不具破壞力，防守也較為疲軟，無法有效組織球隊攻勢，而林書豪就是能燃起星火的關鍵人物。

Megdal建議，魔術可用T.羅斯（Terrence Ross）和J.葛蘭特（Jerian Grant）換來林書豪，球隊能增加一名真正控球後衛，能幫助禁區長人們將進攻火力發揮到最大，也讓這些年輕球員能更有信心，且林書豪的合約也快到期，即使最後不滿意他的表現，也可以在球季結束後分道揚鑣。

而魔術本季主帥克里夫（Steve Clifford），過去是林書豪在效力黃蜂時的總教練，兩人曾有1年師徒緣，當時林書豪雖從替補出發，但擔任球隊第6人要角，平均出賽時間達26.3分鐘，是個人近5季最高，也繳出11.7分、3.2籃板和3助攻的稱職成績。

Megdal最後也指出，雖然聯盟中有多支球隊都傳出有意挖腳林書豪，不過他仍認為能若林書豪加盟魔術，絕對能發揮自己最大功效。

林書豪。（資料照，法新社）

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