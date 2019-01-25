NBA》勇騎的共同好友 勇士於華盛頓與「他」相見歡

勇士全隊與歐巴馬合照（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊在今天做客華盛頓前特別抽空去探訪了美國前總統歐巴馬（Barack Obama），The Mercury news的記者Logan Murdock將照片截圖後上傳至推特。



這是勇士隊在2014-15球季獲得冠軍造訪白宮後再次與歐巴馬碰面，勇士在川普（Donald Trump）當上美國總統後於2017和2018年都獲得NBA冠軍，但他們都沒有造訪白宮。

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美國職業運動球隊在前總統雷根（Ronald Reagan）當選後都有造訪白宮的習慣，但在2017年9月，柯瑞（Stephen Curry）告訴記者自己並不希望在奪冠後造訪川普所在的白宮，同時表示這是他自己心中的核心信仰與執政者有所差異，若前往白宮，整個場面將會非常尷尬。

柯瑞同時告訴美聯社表示:「基本上他的理念和說過的話都不被我們所支持。我們希望能透過不去白宮這個行動，改變一些現況，能改變這個國家一些不合理的情況，無論是肉眼看得到或者是看不到的任何事物都一樣。」

在這次談話後，川普就取消了當季對於勇士隊的邀請。

在2018年的總冠軍賽前，柯瑞表示無論是勇士或是騎士隊獲得冠軍，他們都不會前往白宮拜訪川普總統。

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