MLB》假先發顛覆比賽 大聯盟出手管了

光芒本季帶動「假先發」風潮。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕光芒去年大玩「假先發」，顛覆現代棒球投手分工的既有思維，也在聯盟中掀起一股潮流，甚至影響季後賽調度，聯盟為了遏止這樣的風潮，考慮將傷兵名單最低天數改回15天，球員下放小聯盟的天數也從10天延長為15天，主要目的是為了減少牛棚投手使用量，增加進攻端的優勢。

根據《美聯社》報導指出，大聯盟目前正在與球員工會討論新球季的勞動契約，大聯盟有意將傷兵名單天數從10天改回以往的15天，並把球員下放小聯盟的天數也從10天延長15天，大聯盟提出數據指出，球員進出傷兵名單的次數在近3年有明顯的增加，2016年563次，2017和2018年升至702次和737次。

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另外，根據Sports Info Solutions數據，場均後援投手用數，2018年高達3.4次，人數共有16339人，都是2016年改制以來的新高，這同時也影響到了先發投手的局數和用球數，先發投手去年場均5.36局和88球，也是近3年的新低。

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