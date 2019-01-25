MLB》洋基球迷有福了！「最偉大終結者」自曝將重返球場

洋基傳奇終結者李維拉全票入選名人堂，史上第一人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年名人堂投票結果昨公佈，擁有「史上最偉大終結者」美名的洋基前守護神李維拉（Mariano Rivera），成為史上首位全票通過入選名人堂的傳奇球星，而今他在接受廣播節目訪問時，透露自己將會重返球場，親自指導洋基的投手。

李維拉在本次名人堂票選中，獲得425張選票全數肯定，成為史上第一位全票通過的名人堂球員，上一位最接近全票通過的名人堂球員，是水手傳奇小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），他在2016年以99.3％得票率入選名人堂。

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在大聯盟打拚19個球季的李維拉，締造史上最多的652次救援成功，生涯戰績82勝60敗平均防禦率2.21，生涯13次入選明星賽，還幫助洋基奪得5次世界大賽冠軍，更4度獲得美聯年度最佳後援投手獎。

李維拉不但在大聯盟寫下多項輝煌紀錄，拿手絕活卡特球更讓全聯盟為之瘋狂，連今年同樣入選名人堂的已故投手哈勒戴（Roy Halladay）也曾向他請益招牌卡特球，當時李維拉也毫不私藏傾囊相授、認真指導對手，還把自己的隊友都氣壞。

而現李維拉今天稍早在接受大聯盟電台《MLB Network》節目採訪時，自曝將重返球場，和過去效力19個球季的老東家合作，親自指導洋基投手群。雖然也許沒有任何洋基投手能完美重現李維拉獨門的卡特球，不過有了這位前傳奇守護神的指導，對這些球員來說絕對是一大福音。

李維拉訪問內容請點此

李維拉今在廣播節目中透露，將重返球場與老東家合作，指導洋基投手。（資料照，美聯社）

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