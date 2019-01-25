NBA》勇士先發5人全明星？ 教頭：今年剩不到4星

教頭柯爾認為，勇士今年會入選明星賽的球員可能不到4人。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士休賽季迎來明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins）加入，導致今年先發5人在去年全都入選明星賽，43年來頭一遭，不過隨著今年明星賽先發名單公布，總教練柯爾（Steve Kerr）今天受訪表示，勇士今年大概會不會有4個人入選明星賽都不確定。

明星賽先發名單今天公布，勇士有杜蘭特和柯瑞入選，替補名單則由各隊總教練在東西部各挑選7人，完整名單將在2月1日出爐。當被問到勇士今年是否會有4名球員入選明星賽陣容，柯爾今天回答：「我很懷疑。」

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「我們這個賽季表現得不那麼穩定，直到過去幾個禮拜才比較好。」柯爾說，「像D.格林肯定有明星級水準，但他會第一個跳出來告訴你，他過去幾個月沒有打出那種水準。他今年可能不會進，但誰知道呢？」

不過柯爾認為，要確定先發名單是很容易的。「想到全明星球員，你自然會想到哈登（James Harden），他就是個全明星，你也會覺得柯瑞應該先發，而真正難的是如何選擇替補。」

柯爾說：「對我而言，有8、9個球員自動應該入選，而有3、4名球員是從一個10到15人的範圍裡挑的，需要考慮很多因素，下禮拜我就要面臨這個過程了。」此外，他也認為愛徒K.湯普森近期表現驚人，有很高機會入選，不過與他同位置的球員也很競爭。

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