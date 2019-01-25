田徑》獲聯新醫療贊助 陳奎儒專心拚亞錦賽

聯新醫療集團將贊助菁英選手，今舉行簽約記者會。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕聯新國際醫療集團推出「菁英運動員贊助計畫」，今進行簽約儀式，由集團執行長張煥禎與多位選手共同簽署，並邀請體育署長高俊雄、中華奧會主席林鴻道等人出席見證。

聯新醫療為了幫助更多台灣菁英選手，預計挹注4年2400萬元，短程目標鎖定2020東京奧運、中程2022杭州亞運，希望幫助選手爭取更好成績。

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「台灣欄神」陳奎儒去年亞運110公尺跨欄摘銀，今年獲得聯新集團贊助，他表示，過去都要自己張羅醫療資源，現在多了聯新集團的贊助，讓他安心許多，「隨時有問題都能做檢測，也有全方位的照顧。」他透露，之後會進行體能、爆發力等檢測，為了之後的比賽做準備。

陳奎儒透露，2月會先參與國內的春季盃，之後轉戰澳洲的公開賽，為了4月的亞錦賽做準備。

陳奎儒（右）。（記者粘藐云攝）

聯新醫療集團將贊助菁英選手，今舉行簽約記者會。（記者粘藐云攝）

聯新醫療集團將贊助菁英選手，今舉行簽約記者會。（記者粘藐云攝）

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