NBA》今夏要來幹大事！傳快艇鎖定「表弟」卡森斯

卡森斯本季低薪加盟勇士，才復出就繳出高效表現，也吸引了快艇隊的注意。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕野心勃勃的洛杉磯快艇，已經準備好要在今夏自由市場灑大錢搶人，而美媒今爆料快艇除了想追求杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）、A.戴維斯（Anthony Davis）外，連剛傷癒復出的勇士球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）都是他們鎖定的對象。

在陸續交易掉保羅（Chris Paul）、葛瑞芬（Blake Griffin）和D.喬丹之後（DeAndre Jordan），快艇今年夏天就能清出薪資空間，在自由市場花大錢搶頂級球員，而雅虎體育記者Chris Haynes今指出，目前快艇正在緊盯勇士中鋒卡森斯復出後的表現。

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28歲的卡森斯上賽季為鵜鶘出賽48場，場均貢獻25.2分、12.9籃板、5.4次助攻，連7季繳出得分、籃板雙十的數據，曾兩次入選聯盟年度第二隊，更連4年入選明星賽，不過卻因左跟腱斷裂，導致整季報銷，本季以1年533萬美元的價碼加盟勇士。

卡森斯歷經了近1年的復健和休養，上週終於重返球場，復出首戰上場15分，攻下14分、6籃板及3助攻，今又攻下本季新高的17分，另有6籃板和3助攻，展現不錯的效率，逐漸開始引來其餘球隊關注，若他能保持健康並持續打出好表現，今夏絕對有機會能簽下一份不錯的合約。

卡森斯復出。（資料照，美聯社）

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