日職》網羅大王、金子等人 火腿補強獲A級評價

王柏融加盟日本北海道火腿鬥士隊，穿上99號球衣。（資料照，記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕去年排名洋聯第三的日本火腿，季後積極補強，除了簽下海外自由球員「台灣大王」王柏融之外，一共補進5名即戰力，日本媒體「Full-Count」給予火腿補強「A」級的高評價。

火腿先是與重砲中田翔和洋投馬丁尼茲等主力陣容完成續約，並與養樂多達成一筆2換2交易，送出2016年洋聯新人王高梨裕稔、內野手太田賢吾，換得養樂多隊的後援投手秋吉亮、內野手谷内亮太。

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火腿也在自由市場網羅了「台灣大王」王柏融和澤村賞投手金子弌大（金子千尋），並找來具有大聯盟資歷的洋投韓考克（Justin Hancock）和巴貝托（Johnny Barbato），先發、牛棚和打擊戰力都更上一層樓。

王柏融也成為萊爾德（Brandon Laird）離隊後的唯一洋砲，將與近藤健介、中田翔和清宮幸太郎組成強力打線。

日本媒體「Full-Count」針對洋聯6隊補強進行評比，火腿獲得「A」的評價，補進淺村榮斗等人的樂天則是被評為「B」，洋將大換血的羅德也是B級，簽下201公分台灣投手廖任磊等人的西武只拿到「C」，歐力士投打都補進3A層級的新洋將，評價只有「D」。

去年拿到日本一的軟銀，季後僅靠著選秀會挑選新球員，沒有任何的補強，則被日媒評為「E」，雖然沒有成功挖來西勇輝和淺村榮斗，但軟銀保留了去年的冠軍班底，現有戰力仍相當雄厚，依舊是明年奪冠的大熱門。

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