羽球》印尼「魔鬼主場」太可怕！球王桃田賢斗都分心

日本球王桃田賢斗受訪時，表示自己也被印尼觀眾的加油聲影響。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列印尼羽球大師賽持續在印尼伊斯托拉體育館開打，而名列大會第2種子的中國好手石宇奇昨不敵地主印尼選手克里斯提，這次仍沒能克服印尼主場球迷的吶喊，而印尼「魔鬼主場」的恐怖，連在另一個場地比賽的日本球王桃田賢斗都因此分心。

面對鑼鼓喧天的魔鬼主場，對於每一位客場作戰的選手來說，都很煎熬，很多選手反應完全聽不到球聲、教練呼喊聲，注意力很容易被影響，而在把羽球視為國球的印尼，每日都蕙湧入爆滿球迷，會聲嘶力竭替地主選手加油，使各國好手被迫接受震耳欲聾的聲浪。

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而大會第1種子的球王桃田賢斗，昨在16強賽以21：18、22：20險勝丹麥維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS），不過賽後他在受訪時表示，現場球迷為地主選手加油的吶喊聲實在太多熱烈，還一度讓他失去在場上的專注力。

桃田在受訪時說道：「在第二局局末時，我的注意力都被隔壁克里斯提對上石宇奇的比賽吸走，現場環境實在非常嘈雜，觀眾都在幫克里斯提加油，趁我注意不集中，對手趁機連續追分，差點讓我輸掉比賽。」

而他也搞笑地表示，在自己比賽的時候，真的偷看了一下隔壁場的比賽，「我偷看了一下隔壁場的比賽，那場比賽讓我注意力都分散了，不得不說印尼觀眾真的很不一樣，這還是我第一次在比賽中出現在這種情況。」

不過今天開打的8強賽，將迎戰同樣是地主隊選手金廷的桃田，恐怕就能切身體會「魔鬼主場」的恐怖。而桃田也表示，金廷有很強的攻擊性，自己會用速度來彌補進攻的不足，等待反擊機會。

金廷今天即將和桃田在8強賽交手。（資料照，歐新社）

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