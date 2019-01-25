網球》中國史上第6人！張帥澳網女雙爆冷封后

張帥（左）合拍澳洲地主好手史托瑟（右）擊退強敵「匈法組合」爆冷封后。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中國史上第6位！中國女將張帥合拍地主好手史托瑟（Samantha Stosur），今在澳洲網球公開賽女雙決賽以6：3、6：4擊退去年冠軍匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國茉蘭丹諾維琪（Kristina Mladenovic）組合，成為第6位拿下大滿貫冠軍的中國球員。

張帥/史托瑟組合今天在第一盤打得相當艱辛，還一度1：3落後，不過接下來「中澳組合」卻越打越順，連拿5局搶下第一盤。第二盤張帥/史托瑟組合在第7局破發後，接下來又順利保發，芭波絲／茉蘭丹諾維琪雖然後來居上，還在第10局取得破發，但「中澳組合」最後挺住壓力，以6：4拿下第二盤快意封后，張帥也收下自己首座大滿貫冠軍。

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而張帥今不但報了去年美網的一箭之仇，她也成為自2006年年鄭洁/晏紫之後首位在澳網女雙封后、也是第6位奪得大滿貫冠軍的中國球員，她搭檔的澳洲老將史托瑟則是首次在主場奪冠。

張帥與史托瑟封后賽後興奮擁抱。（法新社）

張帥與史托瑟擊敗強敵。（法新社）

去年冠軍匈牙利芭波絲／茉蘭丹諾維琪不敵「中澳組合」。（歐新社）

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