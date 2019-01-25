桌球》TS擴大贊助、成立長青隊 選手信心出征國際賽

Total Swiss八馬國際公司擴大贊助桌球，今天舉行贊助記者會，有三所學校代表現身，個人贊助則達17位潛力選手。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕Total Swiss八馬國際公司兩年前陸續成立男、女桌球隊，也開始贊助潛力選手，希望幫助他們進軍國際舞台，過去一年間，球隊陣中的林晉頡在去年東亞少年盃個人組拿到亞軍、許宸逢則在去年國語日報盃國中組單打冠軍。

該公司創辦人王文欽表示，很少對外宣傳贊助計畫，一直都是低調內部作業，他知道外界有對公司不同的聲音，他堅持做自己的事，他也清楚選手可能的疑慮，公司是否能永續經營、能否給他們保障，他便提出成立基金會想法，資金只進不出、專款專用，他將先拋磚引玉，投入1000萬台幣，協助台灣桌球發展。

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三所學校獲得贊助，台南市長榮中學、新北市海山中學與誠正國中，另外，個人簽約選手包含潛力少年、青年、菁英選手，共17位提供營養品與訓練場地、教練等，若達國手資格另有獎助金。

海山中學國中部二年級的許宸逢表示，能獲得企業贊助代表自己受到肯定，對於信心有很大提升，現在也不用擔心訓練器具耗損，可以更專心訓練，未來期望朝入選青少年國手邁進，先在國內立足，目標是入選成人國家隊參加國際賽。

長青桌球隊成立，昔日國首崔秀里、馮聖欽與吳文嘉等都在陣中。（記者卓佳萍攝）

Total Swiss創辦人王文欽。（記者卓佳萍攝）

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