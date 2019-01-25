NBA》2019明星賽球衣亮相 ！JORDAN品牌夏洛特飛翔

明星賽球衣出爐。（Nike提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019NBA明星賽2月17日於夏洛特黃蜂主場進行，也是該城市繼1991年後再度舉辦，JORDAN品牌全球設計副總裁克瑞奇（David Creech）表示，這次依當年明星賽球衣風格，以極簡黑白配色為主，設計打造全新戰袍，「我們希望透過這樣方式來致敬這座城市的豐富歷史，以及它與JORDAN品牌之間密不可分的聯繫。」

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）不但是黄蜂隊老闆，以其大名與飛人圖騰著稱的 JORDAN 品牌，迄今仍廣受球迷歡迎，這也正是JORDAN品牌和北卡羅萊納州緊密相連的歷史傳承，球衣設計在球員名字和號碼部分採用軍事風格的印花字體。隊標、球員名字還有號碼則延用2018年黑色配色方案，球衣兩側同樣壓印有象徵歷屆全明星的星星圖案。

請繼續往下閱讀...

本屆明星賽在夏洛特舉辦。（Nike提供）

「紅、白、藍」三色搭配組合的靈感，同樣源自20世紀90年代初風格，以及當年夏洛特明星賽，為向主辦的黃蜂球團致意，此次在短褲腰部及兩側，設計師還把代表夏洛特球隊標誌的蜂巢網格印花融入NBA明星標誌，並以皇冠代表「皇后之城」，克瑞奇強調：「加入對夏洛特這座城市，以及忠實球迷表達致敬的細節，對我們來說十分重要。」

明星賽球衣出爐。（Nike提供）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/