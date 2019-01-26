大坂決賽戰柯娃 奪冠者登球后寶座 今日賽事預告與轉播

大坂直美力拚第二座大滿貫（法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

澳網今天要上演女單決賽的戲碼，年輕新星大坂直美將對決2屆溫網冠軍捷克名將柯薇妥娃（Petra Kvitova），大坂直美目前大滿貫賽事已經累計16連勝，暨美網奪冠後，能否再納入一冠，傷後復出的柯薇妥娃能否力抗這位年輕力量，而此戰另一看點是，此戰只要奪冠的人，也會登上女單排名第一的寶座，精彩的澳網決賽，絕對不容錯過！

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NBA賽事今天有兩場轉播，早上九點要上演的是暴龍大戰火箭，哈登（James Harden）已經連續21場比賽得分超過30分，近況非常火燙的大鬍子，面對到東部第二的強權暴龍，是否能夠帶領火箭奪下勝利，讓我們拭目以待囉。

第二戰則要由灰狼對上爵士，灰狼目前戰績回穩，近期取得三連勝的態勢，近十戰也拿下了七場比賽，目前排名在西部第11名，想要搶進競爭激烈的西部季後賽位置，勢必每戰都需要搶勝，喜愛籃球的球迷朋友，請準時鎖定轉播囉。

SBL賽事持續進行，下午五點上演台啤金酒的酒廠對決，晚間七點則要由裕隆面對到達欣，喜愛台灣籃球的球迷朋友，不要錯過囉。

澳網

16:30 決賽 FOX體育、FOX體育3台

NBA

09:00 暴龍@火箭 緯來體育、愛爾達體育1台

10:00 灰狼@爵士 ELEVEN SPORTS1

SBL

17:00 台啤@金酒

19:00 裕隆@達欣

轉播單位：WinTV

柯薇妥娃（法新社）

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