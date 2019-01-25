MLB》洋基「鐵牛棚2.0」讓對手好絕望 官網釋出超驚人數據

洋基新牛棚鐵三角。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊在今年休賽季剛以3年2700萬美元（約新台幣8.33億元）簽下33歲右投奧塔維諾（Adam Ottavino），既2016年後再次組成新一代的鐵牛陣，《MLB Stats》也用數據證明洋基隊的三大王牌後援到底有多猛。

查普曼（Aroldis Chapman）、畢坦西斯（Dellin Betances）、奧塔維諾這三個人，他們在去年至少投40局以上的後援當中，三振率（K%）在前8名當中就占據3名，這三人的三振率依序分別為43.9%（第三名）、42.3%（第四名）以及36.3%（第八名），三振功力可說是相當噁心。

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洋基陣中三人的K%在前8位當中就占據3個名次。（圖片擷取自Fangraphs）

除了這三人以外，格林（Chad Green）的三振率在去年為31.5%，排在規定局數當中的第22名，他還是排在查普曼、畢坦西斯、奧塔維諾，以及前美聯救援王布里頓（Zach Britton）之前的救援投手，顯見洋基的牛棚深度之強大。

洋基隊曾在2016年組出查普曼、米勒（Andrew Miller）、畢坦西斯的牛棚鐵三角，如今洋基鐵牛棚2.0的強度不輸當年，深度反而還更加強大。

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*三振率為三振／打席數*100%

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