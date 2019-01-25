NBA》台灣球迷長途跋涉卻沒見到詹皇 國外網友這樣看

台灣球迷登上外國媒體版面。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕台灣球迷飛到美國看NBA再次登上媒體版面，然而大撒幣又長途跋涉卻未能圓夢，湖人頭號球星詹姆斯（LeBron James）因傷持續缺陣，讓不少國外網友都為這趟充滿遺憾的旅程大嘆可惜。

過去有不少球迷都高舉看板，這次台灣粉絲也效法寫上「從台灣飛行了6774英里到洛杉磯」，另一張海報秀出此行的目的，正是為了一睹詹姆斯的風采，無奈湖人一哥因左腹股溝傷勢持續缺陣，讓台灣球迷撲空。

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負責湖人主場攝影的「Lakers Scene」在Instagram放上台灣球迷的照片，意外引來網友熱議，有國外球迷就說，「看來他們沒好好計畫，詹姆斯根本不能打，浪費好多錢」，不過隨即有人跳出留言，坦言自己也有相同經驗，早在3個月前就訂好機票、門票，無奈計畫趕不上變化，還有美網友盼湖人官方能夠退費，讓球迷省下這筆錢。

詹姆斯因傷自美國時間去年12月27日就未出賽，已連續缺席15戰，暫且還未有明確歸隊日。

湖人球星詹姆斯。（資料照，法新社）

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