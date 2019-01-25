SBL Live》達欣失誤、失準心 台啤61：42達欣

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 台啤 34 27 61 達欣 13 29 42

第二節

第二節達欣依舊找不回準心，張羽霖在外線開花，王子綱又串連快攻上籃得分，分差已經來到25分。麥克連開始在禁區追分，先是在禁區買到犯規，完成兩罰，再接到梅奧妙傳，灌籃得分。在呂濟而砍進三分後，分差拉近到16分。梅奧帶頭追分，先是兩罰中一後，又砍進一顆三分，不過手感火燙的愛德，馬上回敬本場第四顆三分。此時追分階段，達欣又發生失誤，使得台啤又將分差拉開。

第一節

開賽蔣淯安就送出助攻幫助周柏勳得分。成力煥也接獲來自禁區的塞瑟夫長傳，砍進三分。隨即黃泓瀚又砍進一顆三分，台啤開賽打出8：0的攻勢，迫使達欣趕緊喊出暫停。張家榮終於幫達欣首開得分。不過塞瑟夫、成力煥雙雙為隊伍得分，分差已經來到10分。成力煥頻頻在禁區撕裂對手，完成兩罰後，本節已經砍下9分。達欣頻頻發生失誤，台啤把握機會，將分差拉開到22分。

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