SBL Live》富邦雙洋將合砍41分 富邦送台銀繼續連敗

第1節 第2節 第3節 第4節 比分 富邦 29 22 25 21 97 台銀 17 31 23 21 92

第四節

洪志善開節砍進三分。龍弘元跳出來連得四分，不過郭少傑砍進三分滅火。林書緯妙傳米歇爾灌籃得分，富邦士氣高漲。郭少傑隨即又砍進三分，富邦拉開分差到10分。張博勝拋投得分後，台銀還落後7分，時間剩下一分半。泰勒又在籃下得分。台銀幾波三分球未進後，開始使用犯規戰術。賈西亞放進兩分後，分差來到7分。泰勒花了七秒鐘上籃得分，時間剩下20秒，台銀對賈西亞犯規，賈西亞站上罰球線並且完成兩罰。

臺灣銀行天使（右）後仰跳投。（記者陳志曲攝）



臺灣銀行張博勝（中）跳起在包夾中將球傳出。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行泰勒（右）三分跳投。（記者陳志曲攝）

第三節

張博勝妙傳給龍弘元後得分。蔡文誠馬上在三分線還以顏色。泰勒籃下放進兩分後，米歇爾又在外線開火，分差拉開到五分。米歇爾繼續展現宰制力，單打泰勒完成三分打。泰勒灌籃得分後，賈西亞也秀出灌籃還以顏色。富邦靠著台銀失誤，打出一波4：0，不過泰勒馬上做出回應，砍進三分。讀秒階段，富邦也發生失誤，高健益也上籃得分。

富邦勇士張宗憲（中飛身上籃。（記者陳志曲攝）



富邦勇士賈西亞籃下進攻。（記者陳志曲攝）



第二節

台銀打出8：2的攻勢連追六分。不過米歇爾、張宗憲跳出反擊，連得五分後，分差來到11分。但泰勒在禁區難抗衡賈西亞、米歇爾的破壞力，已經賠上兩次犯規。賈西亞完成兩罰後，富邦保有11分領先。但台銀一波反攻，張博勝快攻上籃後，雙方差距剩下五分。台銀更勝追擊，張博勝保持火燙手感，在砍進一顆三分，差距拉近到剩下一顆球。賈西亞趕緊做出反擊，展現在禁區的宰制力，單打奏效。張博勝剩下一分鐘的階段又在外線開火，差距剩下一分。不過林郅為馬上在籃下放進兩分。

富邦勇士劉韋辰（左）切入上籃。（記者陳志曲攝）

富邦勇士米歇爾（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

臺灣銀行總教練韋陳明。（記者陳志曲攝）

第一節

富邦開賽攻勢兇猛，林書緯連拿七分，劉韋辰、賈西亞也有兩分進帳，打出一波11：0的攻勢，台銀在開賽2分鐘就喊出暫停。劉韋辰又接獲林書緯的妙傳，繼續擴大優勢。米歇爾也砍進三分。慶幸泰勒、天使跳出止血連拿五分。不過今天劉韋辰手感非常好，底線中距離再度得手。泰勒砍進三分後，分差來到11分。

富邦勇士林書緯（左）進攻籃框。（記者陳志曲攝）



富邦勇士林書緯快攻上籃。（記者陳志曲攝）



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