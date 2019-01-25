MLB》為不想花錢搶馬、哈找藉口 大都會老闆：我們有「古巴飛彈」

大都會老闆威爾潘。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大都會隊目前離豪華稅線還有相當大的距離，但他們卻不打算在這個賽季加入哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）的爭奪戰，其中原因相當令人莞爾，那就是他們的老闆表示，他們已經有著塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）。

大都會老闆威爾潘（Jeff Wilpon）說：「我不知道有多少球隊有著2個年薪3千萬以上的球員，這個答案稍微能夠解釋一些事情，我們的總管范瓦格恩（Brodie Van Wagenen）很清楚球隊這個休賽季的目標。」

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大都會總管范瓦格恩。（資料照）

范瓦格恩認為，本季球隊的補強目標明確，他們已經從交易當中獲得二壘以及牛棚的補強，同時他們也加強了本壘後方的火力，並加強打線上的左右平衡，以及陣容的深度。范瓦格恩說，他們並沒有要在這個休賽季只專注於投資在單一球員身上，他們打算要用最有效率的做法，來滿足球隊所有的需求。

賽斯佩德斯去年因為雙腳腳踝鈣化的現象，導致他在季中決定開刀根除這個症狀，賽斯佩德斯預計最久要花上10個月才能康復，因此大都會季初將會在缺少這枚重砲的情況下開季。目前他4年1億1000萬美元的合約才走到第二年，明後年他的合約將會是2900萬美元、2950萬美元。

塞斯佩德斯。（資料照）

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