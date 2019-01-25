澳網》喬帥四強打爆法國黑馬 首盤慘案讓人看得痛苦

喬科維奇輕鬆晉級澳網男單決賽。（法新社）

〔體育中心／台北報導〕世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今在澳網男單四強賽給法國黑馬普耶（Lucas Pouille）震撼教育，首盤就上演「貝果」殘忍戲碼，讓英媒《Metro》記者George Bellshaw都直呼：「看到這樣的局面真的讓人感到痛苦」。

喬科維奇與普耶生涯從未交手過，今首度對決就在澳網四強賽，戰況卻未如外界預期的刺激，局面全一面倒，喬科維奇展現十足宰制力，僅花23分鐘，讓對手一局都無法拿下，結束第一盤；喬科維奇在接下來的兩盤也沒給普耶太多機會，最後以6：0、6：2、6：2，1小時23分鐘就終結普耶在本屆澳網的驚奇之旅。

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喬科維奇的牢不可破的表現堪稱完美，沒讓對手拚出任何破發點，全場也僅出現5次非受迫性失誤，讓普耶也只能雙手一攤，「他表現得太不可思議了，也早已證明了自己是世界最佳球員，根本沒有太多人能打敗他，可能只有一、兩個，我真的無話可說。」

喬科維奇決賽將與納達爾（Rafael Nadal）上演經典對決，爭奪個人澳網第七座金盃；而普耶雖然慘敗黯然離場，但他也在本屆澳網締造大滿貫最佳成績，現世界排名第31的他，績分大進補，排名也將有所提升。

法國黑馬普耶苦無破解之道，被打到相當喪氣。（法新社）

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