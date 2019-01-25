SBL》人人有功練！富邦勇士「團結」擊敗台銀奪3連勝

富邦勇士林書緯快攻上籃，此役他拿9分、9助攻。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第16季SBL爐主台銀今日從0：16的離譜開局開始追分，即使第二節追到剩1分落後，下半場也始終落後個位數，無奈始終難以超車，最終台銀以92：97不敵富邦勇士。勇士贏球關鍵在於團隊11人都有得分紀錄，且還狂傳28次助攻，成為致勝關鍵。

台銀開局出師不利，即使後三節回神，尤其第二節就還以顏色，以單節31：22攻勢，半場結束僅48：51落後，但始終難以取得超前。

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勇士郭少傑在末節進帳2顆三分球、洪志善添得1顆，使台銀只能在後苦苦追趕，最終也無力翻轉戰局，吞下3連敗。台銀洋將泰勒20分、14籃板及6助攻，老將張博勝進帳18分，另一洋將天使斬獲16分，龍弘元12分、高健益11分。

勇士洋將賈西亞24分、11籃板。（記者陳志曲攝）

勇士洋將米歇爾19分、6籃板及5助攻。（記者陳志曲攝）

勇士此仗共送出28助攻，團隊共11人得分，以平均火力奪下勝利。勇士洋將米歇爾19分、6籃板及5助攻，賈西亞24分、11籃板，郭少傑11分，林書緯9分、9助攻，蔡文誠9分、8籃板及4助攻。

台銀洋將泰勒20分、14籃板及6助攻（記者陳志曲攝）

台銀張博勝進帳18分。（記者陳志曲攝）

台銀洋將天使斬獲16分。（記者陳志曲攝）

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