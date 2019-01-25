澳網》「喬納」巔峰對決拚冠 2012年經典戰役載入史冊

喬科維奇與納達爾在澳網男單決賽會師。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）和納達爾（Rafael Nadal）各自在四強展現強大統治力，皆花不到2小時就輕鬆馴服對手，2人相約澳網決賽會師，細數過去52次交手紀錄，喬科維奇以27勝25敗占上風，僅有一次是在墨爾本公園過招，就創下讓球迷津津樂道的史詩級戰役。

喬科維奇與納達爾在2012年的澳網決賽碰頭，上演一場跌宕起伏的經典五盤大戰，從墨爾本當地7點30分廝殺到隔日凌晨1點多，2人幾乎是靠著意志力撐過這場跨日之戰，最後由喬科維奇5：7、 6：4、6：2、6（5）：7、7：5抱走冠軍，耗時5小時53分鐘更寫下大滿貫決賽最長紀錄。

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今天喬科維奇賽後也被問及這場被載入史冊的難忘戰役，他說，「如果是我，我一定會買票進場，這可是一生難忘的經驗，希望這次結果也能相同。」

過去喬科維奇6度打進澳網決賽都能捧冠，他將帶著「金身定律」挑戰創紀錄的第7冠、生涯第15座大滿貫冠軍；而納達爾則是尋求澳網第2冠，同時也要將生涯大滿貫冠軍紀錄推進到第18座。

週日的男單巔峰對決將是喬科維奇和納達爾在決賽的第25度交鋒，已改寫公開年代新紀錄，而這場男單世界前二的交鋒戲碼未演先轟動，討論熱度破表，入場票價最便宜也要315澳幣（約7100新台幣）、最貴達895澳幣（約2萬新台幣），但現在就算有大把銀子也無用，因為門票早在對決組合出爐前就已售罄。

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