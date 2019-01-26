足球》比總統還紅！埃及政府將為薩拉建博物館

埃及球星薩拉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據英媒《每日鏡報》報導，埃及政府將為球星薩拉（Mohamed Salah）在首都開羅建設一座博物館，這位利物浦當家射手在埃及的人氣甚至比總統還高。

為了表揚薩拉在足壇取得的成就，以及對埃及足球的貢獻，埃及政府將在開羅的傑基拉青年活動中心（Gezira Youth Centre）蓋一座名叫穆罕默德-薩拉的博物館，館內將展出薩拉的個人物品、效力俱樂部隊的球衣，以及他職業生涯中的精彩照片。

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有趣的是，去年3月埃及舉行總統大選，儘管薩拉不是候選人，但他仍在2500萬張選票中得到100萬人的支持，在埃及可以說是家喻戶曉的人物，就連埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）也比不上。

薩拉在2017年從羅馬轉會至利物浦，首個賽季變大放異彩，以32顆進球力退熱刺前鋒凱恩（Harry Kane）拿下英超金靴獎，並拿下英超最佳球員、非洲足球先生、英格蘭足球先生等大獎。

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