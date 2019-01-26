NBA》鬥教練？湖人戰績直直落 詹皇團隊盼開除華頓

湖人總教練華頓與詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人擁有「詹皇」詹姆斯（LeBron James）之後戰力大升級，但因傷缺陣後球隊頓時陷入困境，跌落到西部8強之外，戰績不上不下的同時也讓總教練華頓（Luke Walton）的去留又成為大家關注的焦點。ESPN專欄作家Jackie MacMullan在電台節目上爆料，詹姆斯團隊希望球團能開除總教練華頓。

ESPN專欄作家Jackie MacMullan在「The Hoop Collective Podcast」電台節目中爆料，詹姆斯團隊曾向球團表明，希望能開除總教練華頓，他也指出，雖然老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）力挺總教練，不過這不代表總裁魔術強森（Magic Johnson）抱持同樣的想法，最後他也強調，詹姆斯並沒有公開討論過這項話題，也不是他提出來的，而是他身旁的人說的。

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美媒曾在開季前爆出詹姆斯無視華頓所下達的戰術，完全照著自己的意思組織球隊進攻。魔術強森也出面打圓場，表示，如果看過湖人的比賽就知道，球隊常常使用擋拆戰術，球權不一定都在詹姆斯手上。

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