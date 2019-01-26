NBA》雙重標準？5人離開板凳僅明星中鋒禁賽（影音）

金塊約基奇（左）遭禁賽一場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕24日金塊與爵士進行了一場火藥味十足的比賽，大打出手的普朗利（Mason Plumlee）及菲佛斯（Derrick Favors）遭罰款，但僅從板凳站起來、沒有進入戰區的約基奇（Nikola Jokic）卻遭禁賽一場，且5人離開板凳卻只有1人遭禁賽，引來各界質疑。

24日金塊作客爵士，雙方打得火熱，球員火氣也很大，在第一節還剩2分46秒時，金塊普朗利及爵士菲佛斯發生口角，進而爆發肢體衝突，後來兩人雙雙遭驅逐出場。今天聯盟公布裁決，普朗利遭罰2.5萬美元（約77萬台幣），菲佛斯則是1.5萬美元（約46台幣），沒有遭到禁賽。

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不過，因為在衝突過程離開板凳，中鋒約基奇也遭到懲處，今天與太陽的比賽遭到禁賽。引來質疑的是，當時不只約基奇離開板凳，包含J.穆雷（Jamal Murray）、G.哈里斯（Gary Harris）在內的5位球員都從板凳上站了起來，卻只有一人受罰。

根據NBA規則，在場上有糾紛、爭吵發生時，所有不在場上的球員必須乖乖待在板凳附近，否則將會遭禁賽至少一場，以及罰款最高3.5萬美元（約107.5萬台幣）。

也有國外網友找出勇士、湖人在本季熱身賽兩度爆發衝突，當時勇士看板球星柯瑞（Stephen Curry）也從板凳區走到場邊，卻沒有遭到懲處，質疑聯盟雙重標準，對此聯盟回應，當時勇、湖大戰並沒有起衝突，所以不適用同一條規則。

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