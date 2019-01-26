NBA》「萌神」受邀復出三分球大賽 親兄弟有望同台對決

家鄉夏洛特舉辦明星賽，柯瑞也被看好將復出參加三分球大賽和親弟弟小柯瑞較勁。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕根據美國《Yahoo!Sports》報導，已經連兩年缺席三分球大賽的勇士球星「萌神」柯瑞（Stephen Curry），再度受邀參加本屆的三分球大賽，由於今年全明星賽將在他家鄉夏洛特舉辦，柯瑞也被看好將復出參賽。

柯瑞本季至今場均5.2顆三分球高居全聯盟之冠，外線命中率4成44、場均29.5分，去年柯瑞曾在受訪時表示自己會考慮在今年輪到家鄉夏洛特主辦明星賽時回歸。

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以招牌外線打天下的柯瑞，生涯至今參加過5次三分球大賽，2015年拿下唯一一次冠軍，連兩季缺陣這項明星賽盛會，值得一提的是，柯瑞將不會是唯一參加三分球大賽的Curry，因為他效力拓荒者的弟弟小柯瑞 （Seth Curry）今年也獲邀參賽，屆時有望能看到柯瑞兄弟在場上對決。

另外也有消息人士指出，如果勇士隊「浪花弟」K.湯普森（Klay Thompson）入選全明星賽，他也有望參賽和柯瑞兄弟較勁。

柯瑞（右）和弟弟小柯瑞（左）。（資料照，美聯社）

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