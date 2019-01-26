MLB》搶哈波、馬查多 教士還想要強打捕手

自由市場兩大咖馬查多和哈波。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕自由最大咖球員馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper），至今仍未決定新東家，教士成為最新競爭者，大聯盟記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，教士除了追逐這兩人外外，同時也希望能交易來馬林魚強打捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto）。

馬查多進入自由市場後，傳出先後收到洋基、費城人和白襪的報價，近日也爆出神秘第四隊也搶人，美媒直指教士有意網羅馬查多，希望能在休賽季進行大補強。

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教士日前傳出除了追逐馬查多和哈波兩人，也對響尾蛇工具人岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）、三壘重砲穆斯塔卡司（Mike Moustakas）有興趣，而今天大聯盟記者羅森索再爆，教士想一口氣搶下馬查多和哈波，同時也希望找來馬林魚捕手瑞爾穆托。

教士農場擁有許多天賦極佳的新秀，但還沒成長為即戰力，先發三壘手遲遲沒有人能夠頂上，若是馬查多加盟的話，可能將會讓他重返三壘。

瑞爾穆托。（資料照，今日美國）

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