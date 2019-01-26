足球》曼聯三星齊破門 紅魔力退兵工廠豪取8連勝

林加德與馬夏爾雙雙破網，慶祝進球。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕英格蘭足總盃第四輪焦點大戰，曼聯客場迎戰兵工廠，曼聯靠著桑切斯（Alexis Sanchez）、林加德（Jesse Lingard）與馬夏爾（Anthony Martial）貢獻進球，終場紅魔以3：1淘汰兵工廠，晉級16強，同時近期拿下一波8連勝，氣勢正旺。

上半場第31、33分鐘，曼聯前鋒R.盧卡庫（Romelu Lukaku）連續傳出2次助攻分別交給桑切斯與林加德破網，助球隊取得2球領先。

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儘管第43分鐘兵工廠靠著前鋒奧巴梅揚（Pierre-Emerick Aubameyang）的推射扳回一城，但第82分鐘，曼聯邊鋒馬夏爾禁區內補射破網，最終曼聯就以2球之差淘汰兵工廠，成功晉級16強。

此役R.盧卡庫雖然沒有進球，但上半場傳出2次關鍵助攻，幫助桑切斯與林加德破門，也讓他獲選MVP。而曼聯主帥索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）上任後8戰全勝，恐怖紅魔也宣告正式回歸。

R.盧卡庫單場送出2助攻。（路透社）

桑切斯（左）貢獻為曼聯首開紀錄。（美聯社）

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