MLB》金鶯、洋基同樣重要 穆西納進名人堂不放隊徽

穆西納（左）與王建民。（資料照）





〔體育中心／綜合報導〕美國棒球名人堂4位新成員日前出爐，生涯效力過金鶯和洋基的強投穆西納（Mike Mussina）順利入選，而他會選擇哪一隊進入名人堂引發關注，穆西納今天也發出聲明稿指出，兩隊對於他而言同樣重要，所以名人堂銅像上的球帽將是空白。

穆西納大聯盟生涯18年，從金鶯隊開始發跡，逐漸成長為球隊王牌，10年期間5度入選明星賽，累計147勝81敗，防禦率3.53，2000年轉隊到洋基，效力長達8年投出123勝72敗，防禦率3.88，並在洋基的最後一年拿下生涯單季新高的20勝，當時39歲的他若再戰兩年有望挑戰300勝和3000K的里程碑，洋基也有意續約，但他仍揮揮衣袖決定急流勇退。

請繼續往下閱讀...

2014年穆西納首度具有名人堂候選資格，得票率只有20.3％，之後逐年上升，今年終於以76.7％突破入選門檻，根據名人堂規則，進入名人堂的球員可以自由選擇想代表的球隊，穆西納最後選擇兩隊都不選，名人堂銅像的帽子上將不會出現隊徽。

除了穆西納外，已逝名投「大夫」哈勒戴（Roy Halladay）首度入選就進名人堂，生涯效力過費城人以及藍鳥，家人們討論過後決定兩隊都不選，哈勒戴將會以一名單純球員身分進入名人堂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/