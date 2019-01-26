NBA》湖人傳醞釀重磅交易 追「一眉哥」 3位核心都擺上桌

傳湖人為了盤來第2位超級巨星，甚至會不惜將球隊年輕核心全擺上交易桌。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人目前以25勝24敗的戰績排在西部第9，帳面上看起來並不算太差，但是球團去年夏天灑大錢補進「詹皇」詹姆斯（LeBron James）後，原預期能看到更好的成績，《The Athletic》記者今就透露，湖人正在醞釀一筆重大三方交易，不惜放棄3位球隊未來核心，希望能盤來第2位超級巨星。

湖人在耶誕大戰痛宰衛冕勇士軍，不過卻付出不小的代價，陣中4屆年度MVP得主詹姆斯腹股溝拉傷，復出至今仍沒明確時間，而在詹皇受傷前，曾一舉帶領湖人衝上西部第4，不過在他缺陣的15場比賽，紫金大軍就苦吞10敗，全隊也壟罩在低氣壓之中。

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而《The Athletic》記者Bill Oram撰文表示，湖人近期可能正在醞釀兩種類型的交易，其一是以現有名單為底去精簡陣容，並針對內部缺陷進行補強；第二種則是直接啟動重磅交易換來第2位超級巨星。當然，如果選擇後者，湖人最有可能就是從鵜鶘手中奪走明星中鋒A.戴維斯（Anthony Davis）。

A.戴維斯。（資料照，法新社

然而為了搶下一席季後賽資格，湖人恐怕還是傾向完成一筆大交易換來另外一位超級巨星，即使這筆交易恐怕需要付出庫茲馬（Kyle Kuzma）、波爾（Lonzo Ball）和英葛蘭（Brandon Ingram）這三位年輕球隊核心為代價。

不過Oram也表示，如果最後湖人沒能迎來A.戴維斯加盟，他們仍有一些後備計劃，一名球隊消息人士透露，湖人將會在交易大限前繼續尋找適合的外線射手，包括熱火艾靈頓 （Wayne Ellington）、魔術洛斯（Terrence Ross）、灰熊坦波（Garrett Temple），甚至連之前沒能透過交易得到的巫師亞里札（Trevor Ariza），都是他們鎖定補強的對象。

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