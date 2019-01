D.史密斯連續兩年都參加灌籃大賽。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕獨行俠後衛D.史密斯(Dennis Smith Jr.)去年灌籃大賽首倫就遭到淘汰,本屆原打算不參加,但D.史密斯卻改變了主意,打算報名雪恥,再度參加灌籃大賽。

去年灌籃大賽影片

去年D.史密斯以菜鳥身分參加,在首輪就遭淘汰,他當時對評審給的分數相當不滿,今年開季前就表明不會參加這次的灌籃大賽。不過獨行俠官方社群網站今天貼出一張照片,宣布D.史密斯將參加灌籃大賽。

請繼續往下閱讀...

NBA明星賽將在台灣時間2月16日至18日舉行,灌籃大賽會在17日上午舉行。

Dennis Smith Jr. is getting a chance at redemption #Mavs pic.twitter.com/442gtW2WcP