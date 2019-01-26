棒球》對戰優質率做出改革 台灣隊曾因這點無緣金牌

台灣隊因對戰優質率無緣亞運金牌戰。（資料照，特派記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕世界棒壘球總會（WBSC）昨日公布國際賽的重大變革，除了U18和U23世界盃賽事未來將改成只打7局外，針對同勝敗時的「對戰優質率（TQB）」的用法也做出調整。

為了避免球隊在國際賽事「放強抓弱」，許多比賽會採用「對戰優質率」，並同時會保留晉級球隊之間預賽的交手戰績進入6強複賽，也就是說，每一場各隊都要全力搶勝，且得分愈多、失分愈少，對接下來爭冠之路愈有利。對戰優質率公式為對戰得分率（對戰總得分／對戰總進攻局數）－對戰失分率（對戰總失分／對戰總防守局數）。

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去年亞運棒球採超級循環賽制（Super Round），預賽成績會帶進複賽計算，台灣雖然在預賽首戰爆冷擊敗南韓，也順利晉級複賽，台、日、韓3隊各自對戰成績皆為1勝1敗，經比較對戰優質率，南韓+3分、日本+1分、台灣-4分，我國最後無緣冠軍戰，僅拿下銅牌。

以往國際賽若是奇數隊伍遇到對戰勝負相同的情況下，將利用「對戰優質率」淘汰較差的球隊，而根據世界棒壘球總會最新決議，未來比賽直接用「對戰優質率」取最好的球隊，決定最終排名或是晉級資格。

另外，世界棒壘球總會也宣布，壘球世界盃賽事將引進電視重播系統輔助判決，以助於賽事的公平性。

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