NBA》字母哥轟34分14籃板 公鹿捕蜂豪取6連勝

亞德托昆波（右）轟全場最高34分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今坐鎮主場迎戰黃蜂，公鹿靠著明星前鋒「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）轟下全場最高的34分外帶14籃板，終場以108：99擊退黃蜂，不僅收下近期的6連勝，同時持續暫居東部龍頭寶座。

半場結束黃蜂以54：52領先公鹿。易籃後，黃蜂攻勢加溫，前鋒巴頓（Nicolas Batum）砍進2顆三分球，單節攻下10分助黃蜂帶著11分領先進入第四節。

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巴頓（左）突破禁區，此役攻下19分。（USA TODAY Sports）

比賽來到決勝節，黃蜂籃框彷彿加蓋，三分球11投0中，單節僅攻下12分。公鹿方面，亞德托昆波挑出來接管戰局，在禁區內予取予求，個人在第四節包辦14分。最終公鹿在主場以9分差擊敗黃蜂，拿下6連勝。

此役公鹿除了字母哥的好表現外，布洛格登（Malcolm Brogdon）也進帳19分5籃板，後衛布雷德索（Eric Bledsoe）與米德爾頓（Khris Middleton）則聯手攻下33分。黃蜂方面則以巴頓的19分為最佳。

亞德托昆波暴扣得手。（美聯社）

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