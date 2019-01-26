NBA》布克35分孤掌難鳴 金塊8人得分上雙輕取太陽

金塊輕取太陽。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕核心球員約基奇（Nikola Jokic）遭禁賽，金塊更拚出佳績，今天迎戰太陽共有八人得分上雙，反觀太陽得分則都集中在一哥布克（Devin Booker）身上，終場金塊以132：95大分差獲勝。

首節開始，G.哈里斯（Gary Harris）、J.穆雷（Jamal Murray）就接連射進三分球拉出6：0，布克則是單節攻下15分，首節雙方不相上下。不過次節尾聲金塊拉出一波6：0攻勢，最後一分多鐘太陽進攻又當機，讓金塊再攻下10：0，在中場拉開比數，在主場順利獲勝。

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金塊此役再度展現團體籃球風格，共有8位球員得分上雙，且每位球員都相當平均，P.米爾塞普（Paul Millsap）攻下全隊最高20分、9籃板、3抄截，替補後衛畢斯利（Malik Beasley）貢獻19分，M.莫里斯（Monte Morris）也有17分。

反觀太陽只有布克一人撐場，他飆進權場最高35分、4籃板，全隊只有4人得分上雙，籃板數也整整比金塊少了22個。

布克孤掌難鳴。（美聯社）

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