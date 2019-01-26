棒球》國際賽改打7局 網友憶起台灣隊魔咒

台灣隊在國際賽有第8局魔咒。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕棒球賽制出現重大改變，世界棒壘球總會（WBSC）執委會決議，U18、U23世界盃將從原本的9局縮短為7局，而備受關注的奧運棒球及12強賽事則仍維持9局，消息一出引發熱議，也再度勾起網友悲傷回憶，有球迷開玩笑表示，如果重大國際賽也改成7局的話，台灣隊有望打破「第8局魔咒」。

台灣成棒隊多次在國際賽後半段遭到對手逆轉，令球迷扼腕不已，台灣隊也被戲稱有「第8局魔咒」輸球。最讓人印象深刻的是2013年世界棒球經典賽8強賽「台日大戰」，當時台灣隊先發投手王建民先發6局無失分，打完7局仍以2：0領先，8局上郭泓志後援放火，被日本扳平比數，雖然彭政閔、林智勝、周思齊下個半局從「神之子」田中將大手中連敲3支安打，幫助台灣隊再度超前，但終結者陳鴻文9局上關門失敗，日本以3：3殺進延長賽，並在10局上打回致勝分，台灣隊最後以4：3、1分飲恨輸球。

請繼續往下閱讀...

2014年仁川亞運金牌戰，同樣在8局出現狀況，台灣隊前7局以3：2領先南韓，不料「火球仁」羅嘉仁在第8局登板放火，最終台灣隊以3：6吞敗，屈居銀牌。

還有2008年的北京奧運預賽，台灣從來沒有輸過中國，前7局以2：0領先，中國隊在8局下趁台灣牛棚不穩一舉攻下3分，9局上追平後雙方殺進延長賽，台灣隊在12局上灌進4分，原本以為勝券在握，未料下一局狂失5分，最後台灣隊就以7：8敗北，首次在國際賽輸給中國。

U18、U23世界盃未來將縮短為7局，也有網友整理出自2013年起台灣隊在這兩項賽事7局以前的成績，只有2場比賽7局結束領先，最後卻遭到逆轉，此舉恐怕對台灣小將們影響有限。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/