澳網》你一定要認識！澳生命鬥士蟬聯五屆單打冠軍

阿爾柯特蟬聯五屆澳網冠軍。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕澳網這兩天陸續進行各組決賽賽程，大部分的焦點都落在男、女單決賽上，但還有一位生命鬥士更令人動容－地主好手阿爾柯特（Dylan Alcott）今天以6：4、7：6直落二拿下四肢殘疾輪椅組冠軍，從2015年開始蟬聯5屆冠軍，生涯共拿下7次大滿貫金盃，故事相當勵志。

決賽面對美國第2種子華格納（David Wagner），阿爾柯特率先破對手發球局，第7局與華格納4度平分（Deuce）後遭破發，不過下一局回破後連拿3局拿下首盤。次盤雙方糾纏到搶七，阿爾柯特以7：2強勢奪冠。

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28歲的阿爾柯特出生時就因為先天性的脊隨腫瘤必須開刀，腫瘤順利切除但他卻從此癱瘓，需要依靠輪椅行動。青少年時期阿爾柯特還一度轉戰籃球，成為澳洲最年輕的職業輪椅籃球員，運動天分及能力相當出色。

2014年阿爾柯特重拾網球拍，除了澳網冠軍之外，還在2016年里約奧運奪下單、雙打金牌，這樣亮眼的成績讓他被評為2016年奧運中澳洲最佳殘障選手。他也在美網拿下2屆單打桂冠，生涯共計收下7座大滿貫單打冠軍外加2座雙打冠軍。

除了運動生涯之外，阿爾柯特還在澳洲主持廣播電台，並在今年澳網擔任球評，生命故事相當精采。

阿爾柯特比出數字「6」手勢。（法新社）

阿爾柯特奪冠後情緒激動。（歐新社）

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