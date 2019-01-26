足球》警方停止搜救失聯阿根廷前鋒 足壇球星站出來聲援

球迷為薩拉祈福。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷前鋒薩拉（Emiliano Sala）週二搭上私人飛機後失聯，目前生死未卜，同時警方宣布停止對薩拉的搜救工作，並表示其生還的機率微乎其微。不過今天許多足壇球星站出來聲援薩拉，並希望救難隊不要放棄搜救。

由於薩拉已失聯超過72小時，警方遂宣布停止搜救。但消息一出，許多人紛紛在推特上表達繼續搜救的期望，當中包括伊瓜因（Gonzalo Higuain）、阿奎羅（Sergio Aguero）與奧塔門迪（Nicolas Otamendi）等阿根廷大咖球星，祈禱奇蹟能夠降臨。

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除此之外，根據英媒《每日鏡報》報導，薩拉的妹妹羅米納（Romina）接受採訪時，痛哭地說：「我唯一想做的就是見到我哥哥，請你們不要停止搜救，對我來說薩拉還活著。現在真的很難表達我的心情，但薩拉是個鬥士，他還活著，他們就在英吉利海峽的某個地方，我們是不會放棄的。」

而薩拉的前東家南特則在推特上表示：「請不要停止失聯航班的搜救工作，為了薩拉的家人、俱樂部和球迷，我們強烈呼籲繼續搜尋薩拉的位置，我們永遠與他同在。」

薩拉妹妹羅米納忍不住痛哭。（法新社）

薩拉目前仍生死未卜。（法新社）

球迷為薩拉祈福。（法新社）

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