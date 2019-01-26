NBA》21分領先末節卻差點翻盤 爵士主場驚險退灰狼

爵士驚險在主場擊敗對手。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕爵士今在主場迎戰近況不錯的灰狼，爵士前三節一路壓著對方打，不過決勝節灰狼突然開啟追分模式，單節狂灌33分差點翻盤，爵士最後挺住壓力，才以106：102驚險擊退灰狼。

此役前三節打完，爵士就以21分遙遙領先灰狼，沒想到第四節開打後，灰狼A.威金斯（Andrew Wiggins）、湯斯（Karl-Anthony Towns）輪番轟炸籃框展開絕地大反攻，托利佛（Anthony Tolliver）後半節連飆2顆三分彈，一度將兩隊比分縮小到僅1分之差。

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爵士戈貝爾（Rudy Gobert）上籃沒能命中後，灰狼原有機會將分數逆轉，不過貝利斯（Jerryd Bayless）外線出手沒中，丹恩（Luol Deng）搶下籃板，倉促出手也沒未能命中，走投無路的灰狼只得採用犯規戰術，爵士英格斯（Joe Ingles）兩罰俱中後，托利佛沒能命中關鍵三分球，最後就以102：106吞下敗仗。

爵士驚險收下2連勝，米契爾（Donovan Mitchell）砍下全度最高的24分、11助攻和7籃板，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）繳出18分16籃板「雙十」，菲佛斯（Derrick Favors）貢獻13分6籃板，英格斯12分，板凳出發的射手柯佛（Kyle Korver）三分球9投4中拿下16分。

而灰狼則由湯斯拿下全場最高的33分、10籃板，A.威金斯也貢獻21分11個籃板，貝利斯則挹注11分，另有8籃板和5助攻。

灰狼A.威金斯第四節積極搶分。（美聯社）

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