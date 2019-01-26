NBA》史上第3年輕 東契奇繳全能數據退活塞

東契奇（左）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠當家主控東契奇（Luka Doncic）全場攻下32分，末節決勝時刻連得4分鎖定勝局，率隊在主場以106：101擊敗活塞，收下2連勝。

東契奇今天繳出32分、8籃板、8助攻的全能表現，以19歲又332天的年紀，成為史上第3年輕完成這樣壯舉的球員，前兩人分別是詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）。

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史密斯（Dennis Smith Jr.）繳出19分5助攻，D.喬丹（DeAndre Jordan）13分11籃板，克勒貝爾（Maxi Kleber）替補貢獻12分、4阻攻，第四節強力防守提振球隊士氣，除了一記砍進關鍵3分彈外，還連續蓋了葛瑞芬（Blake Griffin）和卓蒙德（Andre Drummond）。

活塞方面，葛瑞芬轟進全場最高的35分，另有7籃板、4助攻，卓蒙德因腦震盪規定缺席了3場比賽，今天歸隊攻下23分、15籃板、3抄截，主控傑克森（Reggie Jackson）12分、9助攻、3籃板。

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