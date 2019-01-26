棒球》U18、U23世界盃改打7局 昔日國手嚇一大跳

桃猿左投葉家淇是賴智垣和林承飛U18世界盃同梯戰友（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／嘉義報導〕世界棒壘球總會（WBSC）昨宣布，未來U18及U23世界盃將從9局制改為7局，消息一出引發熱烈討論，WBSC主席法卡利表示，之所以做這些改變，是為了讓國際棒球賽事對年輕一代更具吸引力。

也就是說，U18及U23世界盃將從9局制改為7局，比賽時間相對縮短，希望能夠吸引年輕球迷，對於此舉，2015年U18世界盃國手林承飛說，「難啦，會看的人就是會看。」他認為，縮短成7局，意味攻擊次數減少，戰況很不一樣，但選手專注力會更好。

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林承飛（右）打過2015年U18世界盃。（記者羅志朋攝）

桃猿新秀投手賴智垣打過2015年U18世界盃、2016年U23世界盃，他說，「昨天看到新聞嚇一大跳，想說真的還假的，不懂改制用意為何，覺得很奇怪，如果打7局，先發投手就能吃較短局數，用投手車輪戰應戰。」

桃猿左投葉家淇是賴智垣和林承飛U18世界盃同梯戰友，葉家淇認為，為了減少比賽時間，加快比賽節奏方式有很多種，不一定要縮短局數，例如放大好球帶就是一種方法，他說，「看到改制新聞還滿傻眼的。」

桃猿總教練洪一中。（記者羅志朋攝）

改為7局制的U18及U23世界盃，是否對台灣隊有利?葉家淇認為很難說，他表示，美日韓在國際賽總有獨當一面的投手，先發投球往往徹底壓制對方打者，若只打7局就不用太費力，贏面自然就大。

至於桃猿總教練洪一中則持觀望態度，洪總說，不清楚實際改制目的為何，好或不好要等到真正實行才會知道。

另外，奧運棒球項目和世界棒球12強賽仍維持9局制，並沒有縮短局數。

賴智垣打過2015年U18世界盃、2016年U23世界盃。（記者羅志朋攝）

桃猿春訓練球。（記者羅志朋攝）

桃猿春訓練球。（記者羅志朋攝）

桃猿春訓練球。（記者羅志朋攝）

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